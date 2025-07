Wolfenstein 3 e il film live action | tutte le novità da scoprire

Amazon sta ampliando il proprio portfolio di adattamenti videoludici con lo sviluppo di una nuova serie televisiva basata su wolfenstein. Questa iniziativa si inserisce in un contesto in cui molte produzioni tratte da videogiochi sono attualmente in fase di realizzazione, tra cui nuove stagioni di The Last Of Us, show animati dedicati a Splinter Cell, film e reboot come quello di Street Fighter. La conferma ufficiale arriva da fonti di settore che indicano l'interesse di Amazon nel portare sullo schermo uno dei franchise più iconici e longevi nel panorama degli sparatutto in prima persona.

