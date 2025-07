William e Charlotte d’Inghilterra il tifo alla finale femminile di calcio

La vittoria dell’Inghilterra è stata celebrata anche sui social con un post firmato da William e Charlotte, che hanno voluto rendere omaggio alla squadra con parole piene di entusiasmo: “Che partita! @Lionesses, siete le campionesse d’Europa e non potremmo essere piĂą orgogliosi di tutta la squadra. Godetevi questo momento, Inghilterra. W e Charlotte”, seguito dall’esclamazione: “Campionesse D’Europa!” La presenza del principe William allo stadio era attesa, in quanto patrono della British Football Association. Ma a sorprendere e conquistare il pubblico è stata la partecipazione della principessa Charlotte, che a soli 10 anni ha vissuto da vicino l’emozione della finale. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - William e Charlotte d’Inghilterra, il tifo alla finale femminile di calcio

