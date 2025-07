E' un anziano di 80 anni la prima vittima in Campania (la terza in Italia) dell'infezione da West Nile. L'uomo, originario di Maddaloni (frazione Montedecore), era ricoverato da venerdì all'ospedale di Caserta al reparto di medicina d'urgenza. Il paziente era affetto da gravi patologie pregresse. "La situazione - sottolinea il sindaco, rivolgendosi ai cittadini - è sotto controllo e non ricorrono gli estremi per dar luogo a comportamenti improntati ad un allarme generalizzato ed ingiustificato. Continueremo a monitorare la situazione, aggiornandovi sugli sviluppi del caso. Riteniamo, tuttavia, che l'assunzione di normali comportamenti di prevenzione generale possa essere sufficiente ad evitare il ripetersi di situazione di infezione, così come riferito dalle autorità sanitarie". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - West Nile, terza vittima è in Campania: uomo di 80 anni morto a Caserta