West Nile seconda vittima nel Lazio | uomo di 77 anni morto allo Spallanzani

Un uomo affetto da virus West Nile  è morto nel Lazio. Il paziente di 77 anni, deceduto all'alba di oggi all'istituto Spallanzani di Roma, aveva patologie croniche e aveva subito un trapianto cardiaco. Dalle prime informazioni sembrerebbe che l'uomo vivesse in provincia di Latina e che avesse soggiornato nell'ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta.

Il West Nile è arrivato in Italia nel 1998, portato dalle zanzare. Ma solo nel 2008 ha cominciato a colpire l’uomo. Anche quest'anno è tornato a circolare con dieci casi confermati e un decesso, concentrati nel Lazio - I n provincia di Latina il caldo di luglio si fa sentire più del solito. Non solo per le temperature, ma anche per la presenza di un poco simpatico agente patogeno.

Virus West Nile, seconda vittima nel Lazio: muore un uomo di 77 anni - Il virus West Nile torna a far parlare di sé con un nuovo decesso che accende l’attenzione sulla diffusione del contagio durante la stagione estiva.

