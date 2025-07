C’è una seconda vittima legata ai casi di West Nile nel Lazio. Si tratta di un uomo di 77 anni morto oggi, 28 luglio, all’ istituto Spallanzani di Roma. Il paziente era affetto da patologie croniche e aveva subito un trapianto cardiaco. Secondo quanto si apprende l’uomo viveva in provincia di Latina e nell’ultimo periodo era stato a Baia Domizia, in provincia di Caserta. Proprio in Campania, ma questa volta in provincia di Napoli, il prefetto Michele di Bari ha inviato una circolare ai sindaci dei comuni dell’area in merito alle misure individuate nei giorni scorsi dal ministero della Salute, dalla Regione Campania e dalle Aziende Sanitarie Locali per prevenire il contagio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - West Nile: seconda vittima nel Lazio, morto 77enne allo Spallanzani