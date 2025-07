Dopo la morte di una donna di 82 anni a Fondi, in provincia di Latina, a causa del virus West Nile, nelle ultime ore si è registrato il secondo decesso nel Lazio: il paziente è un uomo di 77 anni morto all'alba di lunedì 28 luglio allo Spallanzani di Roma. Il paziente versava già in condizioni precarie avendo alcune patologie croniche oltre ad aver subìto un trapianto cardiaco. La storia del paziente. Secondo le prime informazioni, sembra che l'uomo vivesse in provincia di Latina e che avesse soggiornato nell'ultimo periodo a Baia Domizia, in provincia di Caserta. Fino alle ultime ore i contagiati nel Lazio erano in totale 28, di cui 26 soltanto nella provincia di Latina. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - West Nile, morto anziano allo Spallanzani: è la seconda vittima nel Lazio