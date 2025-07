West Nile Matteo Bassetti | Nessuna cura solo prevenzione Ed ecco come capire se si è malati tutti i sintomi

Intervista al Direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e Professore ordinario di Malattie Infettive all’Università di Genova. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - West Nile, Matteo Bassetti: “Nessuna cura, solo prevenzione. Ed ecco come capire se si è malati, tutti i sintomi”

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

Le zanzare rischiano di essere un incubo per la nostra estate in tutta Europa. Dopo la dengue e la West-Nile, cresce la diffusione della #Chikungunya. I primi casi sono stati registrati a inizio 2025 a La Réunion, isola francese al largo del Madagascar. Qui circa Vai su X

Matteo Bassetti: «West Nile? Non potranno dare la colpa ai vaccini. Corriamo sempre ai ripari quando i buoi sono scappati»

Matteo Bassetti: «West Nile? Non potranno dare la colpa ai vaccini. Corriamo sempre ai ripari quando i buoi sono scappati» - ) dimostra una cosa: che l'Italia non è in grado di fare prevenzione ... Da msn.com

West Nile, Bassetti polemico: “Troppo allarmismo”, poi svela il motivo - Bassetti interviene sul caso West Nile e denuncia un allarmismo ingiustificato, sottolineando la carenza di prevenzione sanitaria in Italia. Lo riporta newsmondo.it