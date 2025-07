West Nile lunedì nero | altri due morti a causa del virus Campania e Lazio osservate speciali

Questa mattina tra Lazio e Campania due persone affette dal virus West Nile sono decedute. In allerta massima le autoritĂ sanitarie e gli Enti locali. Ancora una giornata nera in Italia sul fronte della diffusione del virus West Nile. Oggi sono decedute altre due persone affette dalla malattia. Il numero dei morti è così salito a quattro dall’inizio del 2025. – Notizie.com La prima vittima di questo lunedì è deceduta all’alba all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - West Nile, lunedì nero: altri due morti a causa del virus. Campania e Lazio osservate speciali

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione piĂą colpita

