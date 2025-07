West Nile le vittime sono 4 I focolai nel Lazio e in Campania | cosa sappiamo

Sale a 4 il numero di morti per virus West Nile in Italia dall'inizio dell'anno. La giornata di lunedì ha fatto registrare due vittime: la prima all'alba allo Spallanzani di Roma, dove è deceduto un 77enne di Isola del Liri, la seconda a Caserta dove in mattinata è morto un 80enne di Maddaloni. Entrambi mostravano un quadro clinico caratterizzato da diverse patologie pregresse, anche gravi. Il paziente di 77 anni deceduto all'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 'Lazzaro Spallanzani', si è appreso, aveva recentemente soggiornato a Baia Domizia, località balneare sul litorale domizio tra i comuni di Sessa Aurunca e Cellole (Caserta). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - West Nile, le vittime sono 4. I focolai nel Lazio e in Campania: cosa sappiamo

In questa notizia si parla di: west - nile - vittime - sono

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, seconda vittima: morto un 77enne. I casi totali salgono a 28 È un uomo di 77 anni, residente nella zona di Latina, il secondo decesso nel Lazio legato al virus West Nile. I casi totali salgono a 28. Sale a due il numero delle vittime per… Vai su X

West Nile: aumentano i contagi del #virus trasmesso dalle #zanzare. Sono sette i nuovi casi nel #Lazio. Nel catanese, risultato positivo anche un... Vai su Facebook

West Nile, quarta vittima è in Campania: 80enne morto a Caserta; Seconda vittima da West Nile nel Lazio, un'altra in Campania; West Nile, oggi due morti: uno a Roma (di Latina dopo vacanza a Baia Domizia), l'altro a Caserta. Nel Lazio 16 nuovi casi, due in....

West Nile, le vittime sono 4. I focolai nel Lazio e in Campania: cosa sappiamo - Sale a 4 il numero di morti per virus West Nile in Italia dall'inizio dell'anno. Segnala iltempo.it

West Nile, salgono a tre le vittime in Italia: morto anche un 80enne a Caserta - West Nile, salgono a tre le vittime in Italia: morto anche un 80enne a Caserta. msn.com scrive