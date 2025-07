Un fattore influisce sulle infezioni da  West Nile. La malattia provocata da un virus veicolato da zanzare sta prendendo sempre più piede, anche in Italia dove si è registrata la seconda vittima. Si tratta di un uomo di 77 anni che ha perso la vita all'ospedale Spallanzani dove era ricoverato. A differenza della Dengue, dove il ciclo è "uomo-zanzara tigre-uomo, per il West Nile i serbatoi sono gli uccelli e il vettore la zanzara comune che infetta l'uomo pungendolo". Ecco allora - spiega all' Adnkronos Gianni Rezza, già direttore della Prevenzione del ministero della Salute e oggi professore straordinario di Igiene all'università Vita-Salute San Raffaele - che "in questo quadro cornacchie e gabbiani in città potrebbero influire sull'epidemiologia di alcune malattie infettive, fra le quali il West Nile" appunto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - West Nile, il 2° morto e la scoperta sui gabbiani: paura nel Lazio