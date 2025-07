West Nile i contagi raddoppiano | salgono a 41 i casi in provincia di Latina

Sono 16 i nuovi casi di positività al virus West Nile confermati dalle analisi del laboratorio dello Spallanzani. Quattro di questi presentano sindrome neurologica e 12 febbre. Tra queste conferme c'è anche un decesso, un paziente deceduto allo Spallanzani, residente a Isola del Liri in provincia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile Azioni di prevenzione e controllo. Si informa la cittadinanza che la ASL Roma 6, in considerazione dei casi di infezione da Virus West Nile (WNV) registrati nella provincia di Latina sia in soggetti umani che in animali, ha trasmesso a tutti Comuni del

Nuovi casi di West Nile anche in provincia di Roma: altri 7 contagi, 2 con sindrome neurologica. Un 31enne allo Spallanzani: «Mai problemi: è un atleta»

West Nile, seconda vittima nel Lazio - Un uomo anziano, con patologie croniche pregresse e trapiantato di cuore, è morto all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Come scrive msn.com

West Nile, i contagi raddoppiano: salgono a 41 i casi in provincia di Latina - L'aggiornamento della situazione sulla base dei risultati delle analisi condotte dal laboratorio dello Spallanzani ... Segnala latinatoday.it