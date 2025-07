West Nile 32 casi in Italia | quali sono i sintomi? Si trasmette da uomo a uomo? Dove è diffuso? Come riconoscere il virus? La guida

Con l?avanzare dell?estate, torna a preoccupare il virus West Nile, trasmesso dalle zanzare e ormai sempre più presente nel nostro Paese. Al 23 luglio 2025, i casi accertati in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - West Nile, 32 casi in Italia: quali sono i sintomi? Si trasmette da uomo a uomo? Dove è diffuso? Come riconoscere il virus? La guida

Il West Nile è arrivato in Italia nel 1998, portato dalle zanzare. Ma solo nel 2008 ha cominciato a colpire l’uomo. Anche quest'anno è tornato a circolare con dieci casi confermati e un decesso, concentrati nel Lazio - I n provincia di Latina il caldo di luglio si fa sentire più del solito. Non solo per le temperature, ma anche per la presenza di un poco simpatico agente patogeno.

West Nile, caso sospetto ad Aprilia: è un uomo di 31 anni. Attesa per gli esami dallo Spallanzani - Un nuovo sospetto caso di West Nile ad Aprilia, il virus del Nilo occidentale potrebbe aver colpito un giovane apriliano di 31 anni, sportivo e senza precedenti problemi di salute, attualmente.

