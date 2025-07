Wesley saluta la Roma | Un onore indossare questa maglia darò il massimo Le prime parole dell’ex obiettivo bianconero

Wesley saluta la Roma: «Un onore indossare questa maglia». Le prime parole dell’ex obiettivo della Juve a lungo inseguito in queste settimane. Il trasferimento di Wesley  alla Roma  è ora ufficiale. Il terzino brasiliano arriva dal Flamengo per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, più 5 milioni di bonus. Il contratto firmato dal giocatore è valido fino al 2030, segnando un impegno a lungo termine con il club giallorosso. Wesley  rappresenta un rinforzo importante per la fascia sinistra della Roma, che si prepara ad affrontare la stagione con maggiore solidità nel reparto difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley saluta la Roma: «Un onore indossare questa maglia, darò il massimo». Le prime parole dell’ex obiettivo bianconero

ATP Roma 2025: Bublik prenota Ruud, Fonseca saluta. Due azzurri avanti - Si è chiusa, a livello maschile, la processione dei primi turni degli Internazionali d’Italia 2025. Ora il tabellone entrerà nel vivo, con l’ingresso delle teste di serie nel torneo: domani toccherà al lato di Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, sabato invece ci sarà il ritorno di Jannik Sinner.

Paredes saluta la Roma: ufficiale il ritorno al Boca Juniors - Leandro Paredes lascia la Roma. Stavolta per sempre. Nella notte è arrivata l’ufficialità : il centrocampista argentino torna al Boca Juniors a titolo definitivo, chiudendo così la sua seconda esperienza in maglia giallorossa.

LIVE Fognini-Fearnley 2-6 3-6, ATP Roma 2025 in DIRETTA: passa lo scozzese, l’azzurro saluta il Foro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.36 Percentuali deboli al servizio per Fognini. Nemmeno una prima in campo su due per l’azzurro (49%) e un bottino di soli 14 punti vinti con la prima (52%).

Retegui saluta l'Atalanta: Un onore indossare i colori di questo grande club; Retegui ai saluti: È stato un onore indossare i colori di un grande club come l’Atalanta; Retegui saluta l'Atalanta, un onore indossarne i colori.

