Wesley-Roma ora è ufficiale | sarà già a disposizione giovedì col Cannes

Il classe 2003 è arrivato dal Flamengo per 25 milioni più bonus e vestirà la maglia giallorossa fino al 2030. Gasperini potrà già testarlo in amichevole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wesley-Roma, ora è ufficiale: sarà già a disposizione giovedì col Cannes

EXCL – #Wesley non partirà più per il Brasile, domani mattina sarà a Trigoria per svolgere gli allenamenti agli ordini di Gasperini. Le pratiche relative al visto verranno effettuate direttamente a settembre quando partirà per il ritiro con il Brasile. #AsRoma Vai su X

È arrivato Wesley! Accoglienza da brividi dei tifosi della Roma per l'esterno brasiliano. Sarà uno dei nostri nuovi beniamini? Vai su Facebook

