Wesley Roma adesso è ufficiale | l’ex obiettivo del mercato Juve lascia il Flamengo e firma con i giallorossi Cifre e dettagli

dell’operazione tra i club. La Roma  ha ufficializzato l’acquisto di Wesley, terzino sinistro brasiliano che lascia il Flamengo  per una cifra complessiva di 25 milioni di euro, con una possibile aggiunta di 5 milioni di euro  in bonus legati a obiettivi futuri. Il contratto firmato dal giocatore ha una durata fino al 2030, segnalando così l’intenzione della societĂ giallorossa di puntare sul difensore per molti anni. Wesley è considerato uno dei migliori giovani terzini in Brasile e la sua esperienza con il Flamengo  lo ha reso uno dei punti di riferimento della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

