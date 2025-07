Welcome to derry la guida completa alla serie TV prequel

Nel panorama dell’horror televisivo, si prepara a fare il suo debutto una nuova produzione che approfondisce le origini di uno dei mostri più iconici di Stephen King. Si tratta di IT: Welcome to Derry, una serie prequel ambientata negli anni ’60, che mira a svelare i misteri e le radici del male che ha infestato la cittadina di Derry, nel Maine. Questa proposta narrativa si inserisce in un contesto storico ricco di tensioni sociali e inquietudini, offrendo così un’interpretazione più profonda e articolata rispetto ai film precedenti. trama e ambientazione della serie. l’origine del terrore a Derry. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Welcome to derry, la guida completa alla serie TV prequel

In questa notizia si parla di: derry - welcome - serie - prequel

It: Welcome to Derry, il trailer della serie prequel accende l'incubo di Pennywise https://bestmovie.it/news/it-welcome-to-derry-il-trailer-della-serie-prequel-accende-lincubo-di-pennywise/936713/…

Ecco il primo poster ufficiale di IT: Welcome to Derry, la nuova serie prequel ambientata a Derry, in uscita ad ottobre 2025 su HBO/HBO Max.

