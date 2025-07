Weah Marsiglia i francesi non mollano la presa | arrivano segnali precisi dopo la rottura dell’agente con la Juve Gli aggiornamenti

Weah Marsiglia, i francesi non mollano la presa: arrivano segnali dopo la rottura dell’agente con la Juve. Gli aggiornamenti sul futuro dell’esterno. La situazione di Timothy Weah alla Juventus è in una fase di rottura totale. L’agente del giocatore ha rilasciato dichiarazioni molto pesanti nei confronti della dirigenza bianconera. Il rappresentante del calciatore ha accusato un dirigente della Juve  di ostacolare la trattativa e di danneggiare la carriera di Weah. L’agente ha inoltre rivelato che la Juve  avrebbe cercato di spingere il giocatore verso la Premier League, ma questa è una destinazione che, secondo quanto dichiarato dall’agente, Weah  non è disposto ad accettare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia, i francesi non mollano la presa: arrivano segnali precisi dopo la rottura dell’agente con la Juve. Gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: rottura - agente - marsiglia - francesi

Douglas Luiz Juve, il centrocampista spinge per tornare in Premier League: rottura totale con i bianconeri. L’agente è in Italia e… Cosa succede adesso - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juve, il centrocampista spinge per tornare in Premier League: gli aggiornamenti sul futuro del brasiliano.

Douglas Luiz in rottura con la Juventus? Ci pensa anche l’Inter! L’indiscrezione a sorpresa sull’incontro con l’agente - di Redazione Douglas Luiz in rottura con la Juventus? Ci pensa anche l’Inter! L’indiscrezione a sorpresa sull’incontro con l’agente: ecco cos’è successo.

Weah, rottura con la Juve: l’OM resta la priorità , ma è muro sul prezzo e l’agente attacca Comolli - Weah, rottura con la Juve, l’agente dell’americano accusa Comolli, mentre la trattativa con il Marsiglia è ferma: ecco quanto balla tra le parti Timothy Weah ha scelto l’Olympique Marsiglia.

Rabiot, retroscena sulla rottura: “Mamma insopportabile, voleva decidere…”; Tudor lascia il Marsiglia, il suo sogno è allenare la Juventus: ma deve aspettare; Weah Marsiglia, i francesi non mollano la presa: cosa filtra.

Weah, rottura con la Juve: l’OM resta la priorità, ma è muro sul prezzo e l’agente attacca Comolli - Weah, rottura con la Juve, l’agente dell’americano accusa Comolli, mentre la trattativa con il Marsiglia è ferma: ecco quanto balla tra le parti Timothy Weah ha scelto l’Olympique Marsiglia. Si legge su calcionews24.com