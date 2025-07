Weah Marsiglia che bufera | l’ultima mossa della Juventus ha irrigidito i francesi Attriti fra l’agente e il club | si va verso lo scontro

Weah Marsiglia, che bufera: l’ultima mossa della Juventus ha irrigidito i francesi. Attriti in questo momento fra l’agente e il club: si va verso lo scontro. La trattativa per la cessione di Timothy Weah  al Marsiglia  sta vivendo un momento di stallo, con nuovi sviluppi che potrebbero complicare la conclusione dell’affare. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve  ha deciso di alzare la richiesta per il trasferimento del giocatore, passando da 15 milioni di euro  a 20 milioni. Una mossa che ha irrigidito il Marsiglia, che stava ormai definendo i dettagli per chiudere il colpo, e che ora si trova a fare i conti con una richiesta piĂą alta rispetto a quanto inizialmente concordato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

