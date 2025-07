Weah Juve | conferme totali Vuole solamente trasferirsi in quella squadra ha già raggiunto l’accordo ma… Che cosa manca per il suo addio ai bianconeri

Weah Juve: l’americano vuole solamente trasferirsi in quella squadra. Ha raggiunto già l’accordo per il trasferimento. Il futuro di Timothy Weah è al centro di un complesso braccio di ferro tra la volontà del giocatore e le strategie della Juve. Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’esterno statunitense ha già raggiunto un accordo totale per il suo trasferimento all’Olympique Marsiglia, ma la dirigenza bianconera, al momento, ha altri piani e sta bloccando l’operazione. La scelta di Weah: accordo totale con l’Olympique Marsiglia. Da parte del giocatore, la scelta è stata fatta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juve: conferme totali. Vuole solamente trasferirsi in quella squadra, ha già raggiunto l’accordo ma… Che cosa manca per il suo addio ai bianconeri

Sudakov Juve, c’è ancora speranza per i bianconeri! Quella rivale della Juve non ha ancora raggiunto l’accordo con lo Shakhtar Donetsk. Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Sudakov Juve, i bianconeri non perdono la speranza di acquisire il talento ucraino: l’accordo tra lo Shakhtar e quel club italiano non è stato raggiunto.

Savona Juve, accordo raggiunto tra l’esterno e un grande club di Premier League! Già discussi questi termini tra le due parti. L’indiscrezione a sorpresa dalla Francia lo allontana da Torino! - di Redazione JuventusNews24 Savona Juve, il terzino bianconero avrebbe già detto sì e concordato alcuni termini con una big di Premier League: tutti i dettagli di un’operazione a sorpresa!.

Magnanelli dopo il pareggio della Juve Primavera: «Giocato una buonissima partita. Una volta raggiunto il traguardo cercheremo di dare battaglia a tutti, c’è da lavorare e migliorare» - di Redazione JuventusNews24 Magnanelli dopo il pareggio della Juve Primavera: tutte le dichiarazioni del mister dopo la partita contro il Verona.

