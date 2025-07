Warlord | il primo teaser della serie realizzata interamente con l' IA

Il regista Shekhar Kapur ha presentato il suo nuovo progetto Warlord: un'epica saga, di cui sono state diffuse le prime immagini, realizzata con le nuove tecnologie. Il regista Shekhar Kapur ha presentato il primo teaser della nuova serie Warlord, realizzata interamente con l'IA. Il progetto debutterà con il primo episodio tra i prossimi mesi e il video condiviso online anticipa qualche dettaglio dei personaggi al centro della trama e dell'atmosfera che contraddistinguerà l'epica storia d'amore. Cosa racconterà la serie Warlord Warlord è stata scritta da Shekhar Kapur (Elizabeth) e racconta la storia di un guerriero in grado di spostarsi tra varie dimensioni e che sembra indistruttibile perché la sua amante lo mette al sicuro non appena affronta un pericolo mortale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Warlord: il primo teaser della serie realizzata interamente con l'IA

