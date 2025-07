Wake di Wakanda | trailer italiano e data d’uscita della serie Marvel ispirata a Black Panther

ritorno a wakanda: la nuova serie animata “eyes of wakanda” in anteprima. Nel mondo dell’universo Marvel, l’attenzione si sposta nuovamente sulla leggendaria nazione di Wakanda, patria del celebre supereroe Black Panther. Con il lancio di una nuova produzione animata, si amplia ulteriormente il panorama narrativo dedicato a questa terra ricca di misteri e avventure. La serie, intitolata “Eyes of Wakanda”, promette di portare gli spettatori in un viaggio tra azione e avventura, con protagonisti i coraggiosi guerrieri wakandiani impegnati in missioni pericolose. Di seguito vengono analizzati i dettagli principali di questa novitĂ targata Marvel Animation. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wake di Wakanda: trailer italiano e data d’uscita della serie Marvel ispirata a Black Panther

Ironheart: serie TV di Riri Williams ambientata 3 giorni dopo Wakanda Forever, debutto 24 giugno - In attesa del trailer ufficiale di Ironheart, previsto per oggi in una fase successiva della giornata, sono emerse informazioni interessanti riguardo la collocazione temporale della serie TV nella timeline del Marvel Cinematic Universe.

Eyes of Wakanda: prime immagini e dettagli sul plot della nuova serie animata Marvel - La serie animata ambientata nella nazione fittizia di Black Panther sarĂ una delle prossime ad approdare in streaming su Disney+ Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un nuovo sguardo a Eyes of Wakanda, serie animata ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Eyes of Wakanda, arrivano le prime immagine della serie animata MCU - La prossima serie animata della Marvel, Eyes of Wakanda, si prepara a immergersi in una narrazione di spionaggio, presentando al pubblico la versione Wakandiana di James Bond.

Eyes of Wakanda, la serie Marvel introdurrà tante nuove Black Panther nel MCU! - Ambientata nel corso di diversi secoli, Eyes of Wakanda vedrà la partecipazione di diverse generazioni di Black ... Lo riporta serial.everyeye.it

Black Panther: Eyes of Wakanda, nello spettacolare trailer finale c'è anche Iron Fist! - Guardate il nuovo trailer ufficiale di Black Panther: Eyes of Wakanda, attesissima nuova serie tv animata del MCU. Riporta serial.everyeye.it