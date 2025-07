Vuelta a España 2025 la grande occasione per Vingegaard senza Pogacar? Chi saranno i suoi avversari

La delusione del Tour de France (se un secondo posto può essere chiamato delusione) potrebbe essere messa alle spalle dopo poco più di un mese. Jonas Vingegaard punta subito ad un altro Grande Giro: sarà protagonista alla Vuelta a España 2025. L'obiettivo del danese della Visma Lease a Bike è sicuramente quello di portarsi a casa per la prima volta la corsa a tappe iberica, nella quale ha già centrato il podio (secondo) nel 2023. Sarà sicuramente il favorito per il titolo: le assenze in simultanea (ancora non ufficiali, ma previste) di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel mettono il danese nettamente in prima posizione nella griglia di partenza.

