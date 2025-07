volley serie a2 emma villas codyeco lupi siena

Dopo il libero Alessandro Piccinelli, primo contatto con Siena per Javi Manavi, schiacciatore iraniano volto nuovo della Emma Villas Codyeco Lupi Siena. L’ex Catania ha già iniziato gli allenamenti individuali che gli consentiranno di arrivare in buone condizioni al momento del raduno del team dopo metà agosto. "Credo in questo nuovo progetto – afferma –. Due realtà importanti della pallavolo italiana come Siena e Santa Croce danno vita a questa squadra, io credo che l’unione possa fare la forza. Non vedo l’ora di arrivare per allenarmi con i miei nuovi compagni". Manavi già conosce Luigi Randazzo, suo compagno di squadra in Sicilia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

