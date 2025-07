Licenziata dopo l’annuncio della gravidanza. A distanza di anni dalla denuncia della pallavolista Lara Lugli, sempre dal mondo del volley arriva un’altra storia shock. La giocatrice Asja Cogliandro, come racconta oggi La Stampa, sarebbe stata allontanata dal club dopo l’annuncio della gravidanza. Al quotidiano ha detto. «Avevamo un rapporto fantastico, squadra e societĂ . Io in particolare. Loro hanno un bel progetto di crescita, mi sembrava, e io ho firmato il rinnovo dopo la promozione in A1 ben sapendo di essere utile piĂą dal punto di vista caratteriale che in campo. Non sarei stata titolare, era chiaro: eravamo in quattro nel mio ruolo, ma quando c’è da mettere in campo quelle due o tre urla di esperienza, sono ideale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Volley, la denuncia shock della pallavolista Asja Cogliandro