L’Italia ha vinto la Nations League 2025 di volley femminile, battendo il Brasile per 3-1 nella finale andata in scena a Lodz (Polonia). Le ragazze del CT Julio Velasco si sono confermate sul trono del prestigioso torneo internazionale itinerante dopo il sigillo ottenuto la scorsa estate a Bangkok e hanno alzato al cielo il trofeo per la terza volta nella storia. Le azzurre sono state impeccabili nel corso dell’ultimo mese e mezzo, chiudendo la manifestazione da imbattuta con quindici successi all’attivo. Per l’assegnazione dei premi individuali è stata adottata una procedura diversa dal solito: i riconoscimenti non sono stati consegnati nell’ambito della cerimonia di premiazione che ha avuto luogo ieri sera al termine dell’atto conclusivo, ma le vincitrici sono state svelate una alla volta durante la mattinata odierna tramite l’account ufficiale della Nations League. 🔗 Leggi su Oasport.it

Volley, i premi individuali e il Dream Team della Nations League: De Gennaro MVP! Festa per quattro azzurre