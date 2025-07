Volley femminile l’Italia domina il ranking FIVB | n 1 del mondo con l’oro olimpico e due Nations League!

L’Italia ha infilato la 29ma vittoria consecutiva in incontri ufficiali di volley femminile: l’ultima sconfitta risale al 1° giugno 2024, quando le azzurre persero al tie-break contro il Brasile a Macao in Nations. Dopo il ko rimediato in quella trasferta cinese, le ragazze del CT Julio Velasco si sono rivelate insuperabili e hanno conquistato due Nations League e la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, senza mai inchinarsi al cospetto delle avversarie di turno. Anna Danesi e compagne alzarono al cielo il prestigioso trofeo internazionale la scorsa estate prima dell’apoteosi a cinque cerchi, poi stasera si sono replicate a Lodz regolando il Brasile per 3-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, l’Italia domina il ranking FIVB: n. 1 del mondo con l’oro olimpico e due Nations League!

