La pallavolista Asja Cogliandro, giocatrice di Perugia, formazione della Serie A1, ha denunciato a “ La Stampa ” di essere stata allontanata dalla squadra per cui gioca perché incinta: sebbene il suo nome risulti ancora nel roster della compagine umbra, la centrale classe 1996 asserisce di essere stata praticamente buttata fuori dal club. Alcuni mesi dopo la firma del rinnovo con il club umbro Cogliandro ha scoperto di essere incinta ed ha continuato ad allenarsi fino a quando ha iniziato a temere per la vita che porta in grembo: “ Il 21 gennaio mi alleno e ho paura, le compagne sono spaventate. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, Asja Cogliandro denuncia: “Allontanata dalla squadra perché incinta”