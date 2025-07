Volley donne Italia vince World League

7.16 L'Italia di Velasco vince la World Nations League di pallavolo femminile battendo in finale a Lodz il Brasile per 3-1. i parziali del match: 22-25 25-18 25-22. Per le azzurre è il 29esimo successo consecutivo. Dopo Ankara 2022, Bangkok e Parigi (Olimpiadi) nel 2024, ecco Lodz 2025, terzo trionfo in Nations League. Velasco: "Sono davvero orgoglioso di questo gruppo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

