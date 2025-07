Volley Cambi | Mai sentite appagate Nervini | Da protagonista in una finale sono incredula

Stella Nervini è subentrata all’infortunata Alice Degradi nella finale della Nations League 2025 di volley femminile, subentrando nel corso del secondo set e fornendo un contributo determinante per il successo dell’Italia contro il Brasile. La schiacciatrice ha giocato da protagonista nell’attacco completato dall’altro martello Myriam Sylla e dagli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova. La vice capitana Carlotta Cambi è stata impiegata nel doppio cambio al posto di Alessia Orro. Le due azzurre hanno espresso la loro soddisfazione attraverso i canali federali. CARLOTTA CAMBI: “Un altro successo, il terzo in poco meno di anno, non ci sono parole per descrivere quello che stiamo facendo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Cambi: “Mai sentite appagate”. Nervini: “Da protagonista in una finale, sono incredula”

In questa notizia si parla di: volley - cambi - nervini - protagonista

Volley femminile, l'”Italia di maggio” piace! Che scoperta Munarini e questa Cambi merita l’azzurro - La doppia amichevole tra Italia e Germania disputata la settimana scorsa rappresenta un primo, importante test per la Nazionale di volley femminile in vista degli impegni ufficiali della stagione.

Igor Volley, in regia arriva l'oro olimpico Carlotta Cambi - Prosegue la serie di grandi ritorni in casa Igor Volley: la nuova regista del roster affidato a Lorenzo Bernardi sarĂ infatti Carlotta Cambi, che ha giĂ vestito la maglia azzurra nel 2016-2017 (vincendo uno Scudetto) e nella seconda parte del 2022-2023.

Igor Volley, in regia arriva l'oro olimpico Carlotta Cambi - Prosegue la serie di grandi ritorni in casa Igor Volley: la nuova regista del roster affidato a Lorenzo Bernardi sarĂ infatti Carlotta Cambi, che ha giĂ vestito la maglia azzurra nel 2016-2017 (vincendo uno Scudetto) e nella seconda parte del 2022-2023.

VNL FINALS: DOMANI I QUARTI DI FINALE ITALIA-USA ALLE 16:30 Lodz. Tra poco più di 24h tornerà in campo l’Italia nelle Finals di Volleyball Nations League a Lodz. Dopo aver concluso la fase intercontinentale con 12 vittorie in altrettante gare disputate e Vai su Facebook

Volley, Cambi: “Mai sentite appagate”. Nervini: “Da protagonista in una finale, sono incredula”; Cambi e Nervini dopo l’oro in VNL: “Prima finale in difficoltà , ma gioia indescrivibile”; L’Italia batte il Brasile 3-1 e trionfa nella Nations League di volley: Egonu esce, Antropova super.