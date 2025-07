Vogue America chi è la prima modella IA sulla rivista

Capelli lunghi e biondi, occhi azzurri e un sorriso seducente. Ritratta al tavolino di un bar oppure in piedi, indossa un abito lungo a righe bianche e nere oppure un vestito azzurro con fiori dorati. È la modella protagonista della nuova pubblicità di Guess all’interno del numero di agosto di Vogue Usa. Affascinante ed elegante, tuttavia, non è reale. Come si legge in un angolo, molto in piccolo, si tratta di una donna generata dall’ intelligenza artificiale, la prima di sempre a comparire sulla celebre rivista di moda americana. A realizzarla è Seraphinne Vallora, società di marketing specializzata nel settore, che avrebbe accettato un contratto a sei cifre con il marchio statunitense. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vogue America, chi è la prima modella IA sulla rivista

Nel numero di Vogue America di agosto c'è anche una modella creata con l'intelligenza artificiale; Anna Wintour lascia la direzione di Vogue America dopo 37 anni

