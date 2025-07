Vlahovic Milan è una pista percorribile? Allegri sarebbe felice di riabbracciarlo in rossonero ma… I tre ostacoli che complicano il colpo

Vlahovic Milan è una pista percorribile? Allegri sarebbe felice di riabbracciarlo in rossonero ma. I tre ostacoli che complicano il colpo per il Diavolo. Il Milan  continua a monitorare la situazione di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juve, ma l’operazione per portarlo a Milano non è affatto semplice. Come riportato da Tuttosport, ci sono tre principali ostacoli  che rendono difficile il trasferimento di Vlahovic ai rossoneri. Nonostante l’interesse, la trattativa appare in salita, e il futuro del centravanti serbo potrebbe non essere a Milano. 1. Il Milan ha altre prioritĂ : l’attacco non è il primo obiettivo In questo momento, il Milan  ha altre prioritĂ sul mercato, e l’attacco non è la zona del campo su cui i rossoneri stanno concentrando maggiormente i loro sforzi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan è una pista percorribile? Allegri sarebbe felice di riabbracciarlo in rossonero ma… I tre ostacoli che complicano il colpo

In questa notizia si parla di: vlahovic - milan - pista - percorribile

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Çalhanoglu lo aveva promesso: “Abbraccerò Lautaro”. Ecco la prima fotografia del centrocampista turco insieme al capitano dell’Inter dopo il suo ritorno a Milano, caso di mercato chiuso Vai su Facebook

Milan-Vlahovic, spunta il segnale sui social: il serbo mette like a un post di Leao sulla vittoria dei rossoneri; Milan, svelata la strategia per Vlahovic: c'è l'ok di Furlani; Pellegatti: Io insisto, e continuo a insistere, su un attaccante di 25 anni, oggi al Genk, Arokodare.

Milan-Vlahovic, spunta il segnale sui social: il serbo mette like a un post di Leao sulla vittoria dei rossoneri - Il grande obiettivo dell'attacco rossonero manda un segnale al Milan: like sotto il post vittoria di Leao ... Si legge su calciomercato.com

Vlahovic al Milan, la pista si scalda: attesa per il confronto tra Comolli e l'agente Ristic, per i rossoneri è una priorità - Se in casa Juventus è scoppiata, proprio nel primo giorno di raduno, la grana relativa a Douglas Luiz, continua ad essere di stretta attualità il capitolo riguardante il futuro di Dusan Vlahovic. Secondo ilbianconero.com