Vlahovic Juventus | il Milan inizia a muoversi per il bomber serbo la dirigenza sta preparando questo con la società bianconera! L’ultimo aggiornamento

Vlahovic Juventus, il Milan prova a serrare le fila per il serbo: sta concertando questo con i dirigenti della Vecchia Signora. Secondo l’edizione de Il Messaggero, Dusan Vlahovic è uno dei nomi nel mirino del Milan per rinforzare l’ attacco in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera starebbe preparando un incontro con i dirigenti della Juventus per discutere del possibile trasferimento del bomber serbo. Vlahovic, che attualmente gioca con la maglia bianconera, è al centro di un periodo delicato nel suo rapporto con il club, che sta valutando attentamente la sua posizione. Vlahovic Juventus, i bianconeri vogliono smarcarsi dai 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus: il Milan inizia a muoversi per il bomber serbo, la dirigenza sta preparando questo con la societĂ bianconera! L’ultimo aggiornamento

In questa notizia si parla di: milan - vlahovic - juventus - serbo

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Il #Milan vuole percorrere con decisione la strada che porta a #Vlahovic. L'intenzione dei rossoneri è quella di raggiungere un'intesa con il serbo, per poi bussare alla porta della #Juventus. La strategia di #Tare sarebbe proprio quella di lavorare a fuoc Vai su X

Dusan Vlahovic al Milan: si può fare. I rossoneri preparano l’assalto al serbo in uscita dalla Juventus. Non un operazione immediata, ma da concretizzare nella seconda metà di agosto Vai su Facebook

Vlahovic e la Juventus separati in casa: il serbo aspetta il Milan; Milan-Vlahovic, spunta il segnale sui social: il serbo mette like a un post di Leao sulla vittoria dei rossoneri; Milan-Vlahovic, flirt social continuo: il serbo strizza l’occhio ai rossoneri.

Vlahovic Milan, la strategia dei rossoneri: ecco il piano di Tare che fa preoccupare la Juve e Comolli accelera per un altro attaccante… - Intanto Comolli al lavoro per un’altra punta Un gioco di attesa, una partita a scacchi dove il tempo è l’alleato del co ... Si legge su calcionews24.com

Follia Milan, non solo Vlahovic: “Altro colpo dalla Juventus!” - Non solo Dusan Vlahovic: adesso il Milan avrebbe messo nel mirino un altro grosso obiettivo di calciomercato direttamente dalla Juventus L'articolo Follia Milan, non solo Vlahovic: “Altro colpo dalla ... msn.com scrive