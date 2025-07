Vlahovic Juve | ma quanto costerebbe tenere il serbo in rosa nella prossima stagione? Cifra monstre ecco il calcolo sui soldi che dovrebbero pagare i bianconeri!

Vlahovic Juve: quanto costerebbe tenere l’attaccante in rosa nella prossima stagione? Cifra monstre, ecco i soldi che dovrebbero pagare. A poco più di un mese dalla fine del mercato, il futuro di Dusan Vlahovic è una complessa partita a scacchi tra Juve e Milan, una guerra di nervi con implicazioni economiche e tecniche enormi per entrambi i club. Come analizzato da Calcio e Finanza, il centravanti serbo è al centro di un rebus che rappresenta il primo, grande banco di prova per i nuovi dirigenti Damien Comolli e Igli Tare. Il “caso Vlahovi?”: un rebus da 42 milioni per la Juventus. Per la Vecchia Signora, la situazione è critica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

