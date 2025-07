Vittoria in amichevole prove per il futuro

di Lorenzo Vero Si è ufficialmente chiuso il ritiro a Morgex per il Pisa. A sancire il termine dell’avventura in Valle D’Aosta per i nerazzurri il terzo successo in tre amichevoli. Davanti a migliaia di tifosi giunti in altura, la squadra di Gilardino vince di misura, per 1-0 contro la Pro Vercelli, ex squadra proprio dell’allenatore nerazzurro e militante in Serie C. Altri esperimenti di formazione. Il modulo torna a essere quello visto nella prima uscita: 3-4-2-1. Tramoni, rimasto a riposo nella scorsa partita, con Maucci (destinato a partire in prestito), alle spalle di Lind. Prima presenza stagionale per il neo-acquisto Akinsanmiro in mezzo al campo al fianco di Marin, con Piccinini schierato invece sulla fascia destra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vittoria in amichevole, prove per il futuro

In questa notizia si parla di: vittoria - amichevole - prove - squadra

Lazio, vittoria in amichevole contro l’Avellino: decide Guendouzi dal dischetto - 2025-07-26 21:08:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Tommaso Fefè 26 lug 2025, 23:08 Ultimi aggiornamenti: 26 lug 2025, 23:08 Un rigore trasformato da Guendouzi all’ultimo minuto decide l’amichevole tra Lazio e Avellino.

Juventus Under 16, vittoria in amichevole 4-1 contro il Sion: ecco i marcatori del match dei bianconeri di mister Grauso - di Redazione JuventusNews24 Juventus Under 16, grande vittoria contro gli svizzeri del Sion per 4-1: Paonessa scalda il motore in vista del ritorno dei quarti contro il Genoa.

LIVE Italia-Olanda 3-2, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a corrente alternata ma arriva la prima vittoria! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-10 E’ FUORI L’ATTACCO DI KOK! L’Italia vince la prima sfida del quadrangolare di Modena 3-2 14-10 Vincente Vos da zona 4 14-9 Murooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooooooor 13-9 Missile in tribuna di Van de Vosse da zona 2 12-9 Muroooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooor 11-9 La slash di Vos da zona 4 11-8 Muroooooooooooooooooooo Frosiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii su Vos 10-8 Primo tempo Munarini 9-8 Muro di Stuut 9-7 Vincente Nervini sulle mani del muro da zona 4 8-7 Vincente Vos da zona 4 sulle mani del muro 8-6 La fast di Stuut 8-5 La slash di Munarini! 7-5 Diagonale di Malual da zona 2 6-5 In rete l’attacco di Malual da zona 2 6-4 Out Nervini da zona 4 6-3 La parallela di Kok da zona 4 6-2 Muroooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 5-2 Errore al servizio Olanda 4-2 Diagonale di Kok da zona 4 4-1 Mano out Nwakalor in primo tempo 3-1 Murooooooooooooooooooo Nwakalooooooooooooooooooor 2-1 Tocco vincente di Cambi da zona 2 1-1 In rete l’attacco di Malual 1-0 Out Kok da zona 4 24-26 Il muro di Ter Brinke regala il quarto set all’Olanda e trascina l’Italia al tie break, 2-2 24-25 Parallela di Vos da zona 4 24-24 Frosini vincente da zona 2 nonostante il tentativo di difesa delle olandesi 23-24 La diagonale stretta di Vos da zona 4 23-23 Mano out Malual da zona 2 22-23 La fast di Stuut 22-22 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Munariniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 21-22 Murooooooooooooooooo Maluaaaaaaaaaaaaaaaaaaal 20-22 Primo tempo Munarini 19-22 Out Malual da zona 2 19-21 Vincente da seconda linea Van de Vosse 19-20 Diagonale di Malual da zona 2 18-20 Errore al servizio Italia 18-19 Primo tempo Munarini 17-19 Errore al servizio Italia 17-18 Out Van de Vosse da zona 2 16-18 Invasione Olanda 15-18 Primo tempo Nwakalor 14-18 Out Frosini 14-17 Mano out di Kok da zona 4 14-16 Parallela di Vos da zona 4 14-15 Muroooooooooooooooooo Nerviniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 13-15 Murooooooooooooooooooo Nwakaloooooooooooooor 12-15 Out Vos da zona 4 11-15 Mano out Frosini da zona 2 10-15 Out il primo tempo di Nwakalor 10-14 Vincente Vos da zona 4.

? #MilanLiverpool | Max #Allegri a fine gara: "Ottima prova di squadra, da #Leao a tutta la linea offensiva. Stiamo crescendo con equilibrio e qualitĂ ". Il tecnico soddisfatto dopo la vittoria sui #Reds #ACMilan #ForzaMilan #Preseason #Amichevole Vai su X

"Silvio Berlusconi aveva a casa quello che era il segnale prima che andasse in onda. Noi facevamo delle prove prima delle partite. Era un'amichevole estiva e Sandro Piccinini, per scaldare la voce, disse per finta 'Incredibile, infortunio a Van Basten nel tunnel' Vai su Facebook

Palermo, vittoria di misura in amichevole col Bra: decide un gol di Di Francesco; Napoli-Catanzaro 2-1: Lucca trova il suo primo gol; Crotone, seconda vittoria nel ritiro silano: Lecce Primavera superato 1-0.

Vittoria in amichevole, prove per il futuro - 0 contro la Pro Vercelli, primi minuti in campo anche per i nuovi arrivati ... Lo riporta sport.quotidiano.net

Palermo, vittoria di misura in amichevole col Bra: decide un gol di Di Francesco - L'unica rete della gara è arrivata a dieci minuti dalla fine del primo tempo: un tap- Come scrive palermotoday.it