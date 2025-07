Vittoria di misura per il Pisa nel test di fine ritiro con la Pro Vercelli

Pisa – Pro Vercelli 1-0 PISA. Semper (46? Scuffet), Calabresi (59? Denoon), Angori (59? Durmush), Caracciolo (59? Sapola), Canestrelli (59? Lusuardi), Akinsanmiro (59? Hojholt), Piccinini (59? Tourè), Marin (59? Meister), Lind (59? Buffon), Tramoni (59? Moreo), Maucci. Allenatore Gilardino. PRO VERCELLI. Passador (59? Lancellotti), Piran (59? Pino), Clemente (59? Anton), Carosso (59? Marchetti), Furno (59? Nikolli), Ronchi (59? O.Sow), Akpa Akpro (59? Burruano), Iotti (59? Emmanuello), Comi (59? Mallahi), Rutigliano (59? Bunino), A.Sow (59? Coppola). Allenatore Santoni. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo (Assistenti Biffi-El Filali) RETE: 39? Piccinini MORGEX – Ultimo test match in Valle d’Aosta per il Pisa Sporting Club che ieri pomeriggio (26 luglio) ha affrontato in amichevole la Pro Vercelli sul campo del Centro Sportivo Valdigne Mont Blanc di Morgex. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it