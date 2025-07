Vittoria a Philadelphia per Alessio Sakara | il Legionario conquista il ring BKFC e punta ora al titolo mondiale a Roma

Debutto con vittoria per Alessio Sakara, che nella notte americana di venerdì ha fatto il suo ingresso trionfale nel mondo della boxe a mani nude, sconfiggendo prima del limite l'esperto Erick Lozano sul ring della Promotion BKFC a Philadelphia. Un esordio storico per il fighter romano, che non solo ha riportato in alto il tricolore italiano nella promotion di riferimento mondiale per il Bare Knuckle, ma ha anche lanciato un segnale forte in vista di un possibile titolo mondiale che potrebbe disputarsi in Italia giĂ il prossimo 25 ottobre. Il match, atteso da settimane e seguito in diretta streaming in tutto il mondo, ha confermato le qualitĂ di Sakara: potenza, luciditĂ tattica, e quell'inconfondibile mentalitĂ da guerriero che lo ha reso un simbolo delle MMA italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vittoria a Philadelphia per Alessio Sakara: il Legionario conquista il ring BKFC e punta ora al titolo mondiale a Roma

