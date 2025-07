Visto dalla criminologa Estetica e freddezza il linguaggio del killer

di Anna Vagli Nel femminicidio di Giulia Tramontano c’è un dettaglio che pesa più di mille parole. Non è scritto negli atti, non emerge nelle motivazioni della sentenza, ma si legge tutto sul corpo di Alessandro Impagnatiello, nel momento esatto in cui apprende che l’aggravante della premeditazione è stata esclusa. Non ha lo sguardo abbattuto di chi affronta il peso di aver massacrato la compagna incinta al settimo mese di gravidanza. Al contrario. Si presenta in aula con una camicia griffata e con taglio di capelli geometrico, curato al millimetro come una facciata da mantenere intatta. Ogni linea della sua immagine comunica controllo, distanza, disprezzo implicito per chi osserva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Visto dalla criminologa. Estetica e freddezza, il linguaggio del killer

