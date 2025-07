Visto dal giallista. Un assassinio feroce che supera l’orribile.

di Gigi Paoli 'Uomini che odiano le donne' è un bellissimo libro, un buon film e, talvolta, l’orrore che ci circonda. Anche perché, come dico spesso, la realtà è sempre molto peggio di qualunque storia noir si possa inventare. Infatti, questa storia non è un noir, non è un giallo di cui bisogna individuare la soluzione: il caso della povera Giulia Tramontano è purtroppo uno splatter, è qualcosa che ti fa abbassare gli occhi quando guardi, o vuoi cambiare argomento se ne parli. Non è ’Uomini che odiano le donne’, no. È ’Saw’, è ’Nightmare’, è qualcosa di sanguinoso, qualcosa che supera il limite dell’orribile e che colloca l’altro protagonista di questa vicenda, Alessandro Impagnatiello, nel catalogo osceno degli assassini più feroci di sempre. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

