Visita alla Padova Ebraica nel cuore del Ghetto | maestri sapienza e studio a Padova

Giovedì 31 luglio, alle ore 18.30, è in programma un percorso guidato alla scoperta dei luoghi simbolo della Padova Ebraica, dove hanno studiato e insegnato alcuni tra i piĂą importanti maestri rabbini padovani.Durante la visita si approfondirĂ il metodo di studio talmudico e si scoprirĂ dove. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Racconti di pietra: voci dai cimiteri ebraici di Padova; Il dossier di Pagine Ebraiche Padova e gli ebrei: una storia speciale.

