Virus West Nile un altro morto in Italia | aumenta la preoccupazione! Cosa succede

La minaccia del virus West Nile continua a colpire l‚ÄôItalia con nuovi casi e decessi, in un‚Äôestate in cui la proliferazione delle zanzare, favorita dal caldo intenso, sta contribuendo alla diffusione del contagio. Gli esperti sottolineano l‚Äôimportanza della prevenzione, specialmente per le persone pi√Ļ vulnerabili, come anziani e soggetti immunodepressi. A preoccupare √® anche l‚Äôandamento dei contagi nelle regioni centrali e meridionali del Paese, dove si registrano i primi focolai attivi. L‚Äôultima vittima √® un uomo di 80 anni, la prima nella regione Campania. L‚Äôanziano, residente a Maddaloni, nella frazione Montedecore, era stato ricoverato da venerd√¨ scorso all‚Äôospedale Sant‚ÄôAnna e San Sebastiano di Caserta, nel reparto di medicina d‚Äôurgenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it ¬© Thesocialpost.it - Virus West Nile, un altro morto in Italia: aumenta la preoccupazione! Cosa succede

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

West Nile, la nuova mappa dei casi. Bassetti: «Contagi destinati a crescere, sempre più regioni interessate» - Il virus, isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, ormai è endemico nel nostro Paese: ovvero circola costantemente. Scrive msn.com

West Nile, l'anomalia dei cluster al Centro-Sud (mai visti prima). Quanto aumenteranno i casi e quando è previsto il picco - Il paziente di 77 anni, morto all'alba di oggi all'istituto Spallanzani di Roma, aveva patologie ... Come scrive ilmessaggero.it