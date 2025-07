Virus West Nile seconda vittima nel Lazio | muore un uomo di 77 anni

Il virus West Nile torna a far parlare di sé con un nuovo decesso che accende l’attenzione sulla diffusione del contagio durante la stagione estiva. Le alte temperature e la presenza crescente di zanzare stanno alimentando la preoccupazione in diverse regioni italiane, soprattutto tra le fasce di popolazione più fragili. La diffusione della malattia, trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette, sembra seguire un andamento simile a quello degli anni passati, ma con una tempistica che preoccupa gli esperti. Nel Lazio si registra la seconda vittima in pochi giorni. Il nuovo decesso è avvenuto all’alba di lunedì 28 luglio all’ ospedale Spallanzani di Roma, dove un uomo di 77 anni è morto dopo il peggioramento delle sue condizioni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

