Virus Chikungunya tutto quello che c' è da sapere dai sintomi alla trasmissione fino alle cure disponibili

La maggior parte dei pazienti guarisce completamente dall'infezione. Ma l'Oms evidenzia il rischio di un'epidemia globale. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Virus Chikungunya, tutto quello che c'è da sapere dai sintomi alla trasmissione, fino alle cure disponibili

Possibile caso di virus Chikungunya o Dengue disinfestazione a Borgotrebbia e in via Beverora - In seguito alla segnalazione da parte dell’Ausl di Piacenza di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya o Dengue rilevato in città , il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della zanzara tigre, vettore.

Possibile caso di virus Chikungunya: disinfestazione straordinaria alla Veggioletta - In seguito alla segnalazione da parte dell’Azienda Usl, di un caso sospetto di infezione da virus Chikungunya rilevato in città , il sindaco Katia Tarasconi ha firmato il 16 luglio un’ordinanza urgente per l’avvio di una disinfestazione straordinaria mirata a contrastare la diffusione della.

Esito negativo per il virus Chikungunya alla Veggioletta: stop alla disinfestazione - Il Comune di Piacenza ha ricevuto il 17 luglio dall'Azienda Usl, la comunicazione di esito negativo degli esami di laboratorio relativi al potenziale caso di virus Chikungunya per un cittadino residente in zona Veggioletta.

Virus Chikungunya, non solo Francia: i timori di un’estate a rischio anche in Italia - Casi in crescita in Francia, mentre in Italia si registrano i primi due episodi nel bolognese, entrambi confermati. Si legge su notizie.it

Virus Chikungunya in Italia, Oms lancia l’allarme sul “rischio globale” - L’Oms lancia l’allarme globale sul virus chikungunya: casi anche in Francia e Italia. Segnala quifinanza.it