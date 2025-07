Gravi accuse scuotono la famiglia Gallagher. Paul Gallagher, fratello maggiore di Noel e Liam Gallagher, è stato formalmente incriminato per stupro dalla Polizia metropolitana di Londra. L’uomo, 59 anni, dovrĂ rispondere anche di comportamento coercitivo, aggressioni sessuali e minacce di morte, in un’inchiesta che riguarda una sola donna e fatti che si sarebbero verificati tra il 2022 e il 2024. Secondo quanto comunicato dalle autoritĂ londinesi, l’elenco delle accuse è lungo e dettagliato. Gallagher è stato denunciato per uno stupro, tre episodi di strangolamento intenzionale, tre aggressioni sessuali, comportamenti manipolatori e intimidatori e una violenza con lesioni corporali effettive, oltre a due imputazioni per minacce di morte. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

"Violenza terribile, poi l'ha strangolata". Accuse spaventose, gli Oasis sotto shock: cosa succede