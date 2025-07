Violenza sessuale su un minore arrestato sacerdote trasferito da Reggio Calabria a Cosenza

La fiducia incrollabile in una guida spirituale si è trasformata in un incubo senza via d’uscita. Un sacerdote, che avrebbe dovuto essere un faro di luce e protezione, ha invece tessuto una rete di manipolazione emotiva attorno a un ragazzo, usando la sua autorità per piegare volontà e coscienze. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Cosenza, sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore - I fatti risalgono al 2015-2016 ma si sono protratti fino al 2020 quando la vittima era già maggiorenne.

Sacerdote arrestato per violenza sessuale su minore - Un sacerdote è stato arrestato in provincia di Cosenza dai carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria con l'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Reggio Calabria.

