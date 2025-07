Violento temporale su Roma le strade del centro come fiumi

Un violento temporale, durato circa 15 minuti, si è abbattuto lunedì sulla Capitale, trasformando le strade del centro in fiumi veri e propri. Via del Tritone - che collega Piazza Barberini a via del Corso - è stata invasa dall'acqua che ha trascinato foglie e spazzatura. I turisti si sono riparati come hanno potuto sotto le insegne degli hotel e dei negozi, alcuni hanno trovato rifugio nei bar e nei locali aperti. Ma c'è anche chi ha scelto di restare sotto la pioggia.

