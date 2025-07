Vinalia 2025 | speranza vino e cultura tra le vie di Guardia Sanframondi

Guardia Sanframondi ¬†si prepara ad accogliere la¬† 32esima edizione di Vinalia, l‚Äôatteso appuntamento enogastronomico in programma¬† dal 4 al 10 agosto. Quest‚Äôanno, l‚Äôevento si immerge nel tema¬† ‚ÄúSpes contra spem‚ÄĚ (‚ÄúSperando anche contro la speranza‚ÄĚ), ¬†un invito alla speranza a non cedere, a continuare a lottare e a credere nel futuro, ad osare l‚Äôinosabile, anche quando le difficolt√† sembrano insormontabili. La rassegna guardiese vanta i patrocini della¬† Regione Campania, la Provincia di Benevento¬† e del ¬†Comune di Guardia Sanframondi¬† e il contributo della¬† Camera di Commercio Irpinia Sannio. Questi gli auspici, per la¬† 32esima edizione di Vinalia, di¬† Titina Pigna, ¬†Responsabile del¬† Comitato Vinalia: ‚ÄúSpes contra spem, √® un‚Äôespressione coniata, nella lettera ai Romani, dal dolcissimo e terribile Paolo, cos√¨ definisce San Paolo, Saulo di Tarso, il filosofo francese Jacques Derrida. 🔗 Leggi su Ildenaro.it