Dopo il trionfo dello scorso anno, arrivato a 47 anni dall’ultima volta, il Villa Minozzo si è fermato a un rigore da uno storico bis. Mister Filippo Canovi, a qualche ora dall’epilogo cosa le passa per la testa? "Perdere ai rigori è tosta. Per me è stata anche una sorpresa: non pensavo potessimo tenergli testa così tanto, con una seconda parte dove meritavamo di vincere". I suoi sono andati oltre, quindi? "Abbiamo diversi ragazzi di Prima e Seconda categoria, un 2008 come Vasirani. Con tutto quello che ci è successo, dall’assenza di Banzi al kappaò di Spinola, abbiamo fatto un gran cammino". Era molto nervoso nel finale, sul fallo su Perrotti lanciato a rete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa, manca il bis: "Perdere ai rigori è tosta"