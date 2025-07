Vigilanza a rischio 9 posti di lavoro i sindacati | Il Comune ha disdetto dall' alba al tramonto

Dopo oltre 2 anni, lavoro in pericolo per nove lavoratori della Phoenix Group, il servizio di vigilanza che opera per il Comune. Questo l'allarme lanciato da Filcams, Fisascat Cisl e Uiltucs: “Visto il poco preavviso dato dal Comune di Genova alla società appaltante, rischiano di non poter vedere. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - vigilanza - lavoro - rischio

Manutenzione, pulizia e vigilanza nei cimiteri: il Comune affida un appalto per 3 milioni di euro - È stato aggiudicato il servizio di gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria nei 17 cimiteri del Comune di Messina.

Manutenzione, pulizia e vigilanza nei cimiteri: il Comune affida un appalto per 3 milioni di euro - È stato aggiudicato il servizio di gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria nei 17 cimiteri del Comune di Messina.

Rissa, aggressioni e furti: "Ponte, frazione nell’oblio". Il Comune: "Più vigilanza" - "Ci sentiamo abbandonati, basta!", è in queste parole la rabbia dei cittadini di Pontelagoscuro. "Sono previste ulteriori misure di sicurezza per la frazioni", cerca di tranquillizzarli il Comune, ma gli echi di quella rissa non si placano.

Vigilanza, a rischio 9 posti di lavoro, i sindacati: "Il Comune ha disdetto dall'alba al tramonto" https://ift.tt/OXGi985 https://ift.tt/s0Obwle Vai su X

Avviso alla Cittadinanza - Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico in edifici privati (Annualità 2010-2016): Scadenza imminente per l'avvio dei lavori Leggi l'articolo Vai su Facebook

Vigilanza, a rischio 9 posti di lavoro, i sindacati: Il Comune ha disdetto dall'alba al tramonto; Vigilanza per la strada La Superba, comune interrompe appalto: nove lavoratori a rischio. Domani presidio sotto Tursi; Servizio di vigilanza, Filcams, Fisascat Cisl e Uiltucs: “A rischio 9 posti di lavoro.

Servizio di vigilanza, Filcams, Fisascat Cisl e Uiltucs: “A rischio 9 posti di lavoro" - "Comune ha disdetto appalto dall’alba al tramonto”. Da telenord.it

Vigilanza per la strada La Superba, comune interrompe appalto: nove lavoratori a rischio. Domani presidio sotto Tursi - Dopo oltre 2 anni di servizio continuativo 9 lavoratori rischiano concretamente di perdere il lavoro, e “visto il poco preavviso dato dal Comune di Genova alla società appaltante, non poter ve ... Lo riporta msn.com