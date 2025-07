Vietina risponde alla maggioranza | Serve un consiglio straordinario

"Leggo con stupore la nota di Fratelli d’Italia, firmata dai coordinatori locali e dal capogruppo regionale, che invece di rispondere con i fatti alle difficoltà della giunta Pardini nel gestire il degrado e la sicurezza, sceglie la strada della solita, stanca propaganda ideologica". Sul tema della sicurezza interviene anche Ilaria Vietina, capogruppo in consiglio comunale per Lucca è un grande noi. "Non accetto lezioni da chi, in tre anni di governo cittadino, ha disatteso le promesse fatte ai lucchesi e oggi, in assenza di idee, si rivolge al governo nazionale, ammettendo di non saper fare altro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

