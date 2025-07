Vietato l’ingresso agli israeliani | il cartello affisso da un bar di Termoli e fatto rimuovere dalla polizia

Il titolare del bar: "Non voleva essere un atto razzista nĂ© antisemita ma una protesta contro quanto sta accadendo a Gaza. Con il senno di poi capisco che il messaggio potesse risultare offensivo. Non era questa la mia intenzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vietato - ingresso - agli - israeliani

Moni Ovadia attaccato da vignettista Renato Santin: "Ov...Odio", lo scrittore pro a cartelli dei commercianti “vietato ingresso ai sionisti” - Ovadia distingue tra l’identità ebraica e le politiche del governo israeliano, sottolineando come il sionismo sia diventato per molti sinonimo di oppressione Moni Ovadia, scrittore ebreo di origine bulgara, è stato attaccato dal vignettista Renato Santin per la decisione di “schierarsi” a fav

Moni Ovadia attaccato da vignettista Renato Santin: "Ov...Odio", lo scrittore pro a cartelli dei commercianti “vietato ingresso ai sionisti” - Ovadia distingue tra l’identità ebraica e le politiche del governo israeliano, sottolineando come il sionismo sia diventato per molti sinonimo di oppressione Moni Ovadia, scrittore ebreo di origine bulgara, è stato attaccato dal vignettista Renato Santin per la decisione di “schierarsi” a fav

Moni Ovadia attaccato da vignettista Renato Santin: "Ov...Odio", lo scrittore pro a cartelli dei commercianti “vietato ingresso ai sionisti” - Ovadia distingue tra l’identità ebraica e le politiche del governo israeliano, sottolineando come il sionismo sia diventato per molti sinonimo di oppressione Moni Ovadia, scrittore ebreo di origine bulgara, è stato attaccato dal vignettista Renato Santin per la decisione di “schierarsi” a fav

Termoli, in un bar affisso il cartello Vietato l'ingresso agli israeliani: interviene la polizia; Termoli, affisso un cartello “Vietato l’ingresso agli israeliani”: arriva la polizia; Vietato l'ingresso agli israeliani: il cartello affisso da un bar di Termoli e fatto rimuovere dalla polizia.

“Vietato l’ingresso agli israeliani”: il cartello affisso da un bar di Termoli e fatto rimuovere dalla polizia - Il titolare del bar: "Non voleva essere un atto razzista né antisemita ma una protesta contro quanto sta accadendo a Gaza ... Da fanpage.it

Cartello con divieto di ingresso per israeliani a Termoli, scattano le indagini della polizia - A Termoli un cartello discriminatorio contro gli israeliani al terminal autobus ha suscitato polemiche; la polizia ha rimosso il messaggio e indaga per incitamento alla discriminazione razziale. Scrive gaeta.it